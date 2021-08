Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt dinsdag cijfers over de inflatie in de eurozone in de maand augustus. Op de financiële markten wordt met belangstelling gekeken naar de inflatie, want als die sterk stijgt kan de Europese Centrale Bank (ECB) geneigd zijn eerder de coronasteunmaatregelen af te gaan bouwen en de rente te verhogen.