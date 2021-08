Sif heeft de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar flink opgevoerd. Het bedrijf dat funderingen maakt waarop windmolens in de zeebodem worden verankerd zag ook de winst die per fundering werd gemaakt groeien. Sif denkt dat de markt voor windmolens op zee de komende jaren alleen maar blijft groeien en verwacht daarbij ook hogere marges te kunnen behalen ondanks het feit dat de concurrentie ook toeneemt.