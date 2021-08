Apple-topman Tim Cook kan deze week een bonus van om en nabij de 750 miljoen dollar tegemoet zien. Dat bedrag van omgerekend 638 miljoen euro krijgt hij in aandelen Apple. Het is de tiende en laatste tranche van een beloningspakket dat Cook overeenkwam toen hij in 2011 de leiding van het techbedrijf overnam van Steve Jobs, een van de oprichters van Apple.