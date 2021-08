De Amerikaanse beurswaakhond SEC is begonnen met het uitvaardigen van nieuwe vereisten voor Chinese bedrijven die een beursgang willen maken op Wall Street. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Sommige Chinese bedrijven zouden nu gedetailleerde instructies ontvangen van de SEC over welke extra informatie ze moeten aandragen voor een beursnotering in New York.