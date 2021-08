Metalenspecialist AMG was maandag een grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op nieuws dat de onderneming met een speciale batterij komt die dieselaggregaten in de industrie kan vervangen. Elders in Europa was Sainsbury’s een uitblinker, door overnamespeculatie rond de op een na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk.