Mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA of GroenLinks hebben gestemd, vinden dat deze partijen samen moeten gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet, meldt EenVandaag op basis van opinie-onderzoek dat vrijdag werd gehouden. Het onderzoek vond plaats voordat deze twee partijen meldden dat ze in ieder geval gedurende de kabinetsformatie verdergaan met één gezamenlijke Kamerfractie.