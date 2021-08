De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. De zorgen over de impact van de Delta-variant op het economisch herstel van de coronacrisis blijven boven de markt hangen. Daarnaast zijn beleggers op Wall Street in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en kwamen er cijfers van onder meer doe-het-zelfketen Lowe’s en winkelbedrijf Target.