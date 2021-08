NS boekte afgelopen halfjaar weer miljoenenverlies door corona

De Nederlandse Spoorwegen (NS) worden nog steeds zwaar getroffen door de coronacrisis en schrijven over het afgelopen halfjaar opnieuw een miljoenenverlies in de boeken. Het aantal reizigers is nog altijd veel lager dan voor de coronapandemie. Ook eerdere inschattingen van de vervoerder vielen tegen door de lockdownmaatregelen die in december werden ingevoerd en maandenlang doorliepen in 2021. De NS vervoerde 35 procent van het aantal passagiers ten opzichte van voor de uitbraak van het virus.