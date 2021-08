Voor de vierde keer in een week is zondag in Amsterdam een woning overvallen na een online-afspraak over de verkoop van elektronica. Bij de deur van de verkoper, die een laptop van de hand deed, trok een van de ‘kopers’ een mes. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie kon de 16-jarige jongen met het mes en een 19-jarige medeverdachte aanhouden.