Nederlandse luchtmacht dooft opnieuw bosbrand Albanië

Een detachement van de Nederlandse luchtmacht is er zaterdag in geslaagd om een grote bosbrand bij het plaatsje Pukë in het noorden van Albanië onder controle te krijgen. De Nederlanders gooiden vrijdag met twee Chinookhelikopters meer dan 500.000 liter water op het vuur en blusten zaterdag de hele dag verder met één helikopter. Vanaf zondag helpen ze bij het blussen van een brand die het plaatsje Flet bedreigt, in het oosten van het land.