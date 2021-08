Wegens een gebrek aan bewijs heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek naar kartelvorming in de branche voor woninginrichting gesloten. De toezichthouder was dat onderzoek in september begonnen omdat er aanwijzingen waren dat leveranciers dwingende minimumprijzen oplegden aan winkeliers. De ACM houdt de sector wel in de gaten en zegt nieuwe aanwijzingen serieus te zullen bekijken.