Entertainmentconcern Disney heeft afgelopen kwartaal het aantal abonnees van zijn streamingdienst Disney+ opnieuw sterk zien groeien. Ook profiteerde het Amerikaanse bedrijf ervan dat het zijn parken verspreid over de wereld weer kon openen na eerdere coronasluitingen. Daardoor lukte het om weer een kwartaalwinst in de boeken te zetten. In de vergelijkbare periode vorig jaar dook Disney nog diep in de rode cijfers.