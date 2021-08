Advocaten van Pels Rijcken waren niet betrokken bij de omvangrijke fraude bij het advocaten- en notarissenkantoor. Dat concludeerde de Haagse Orde van advocaten na onderzoek. Daaruit kwam ook naar voren dat er tekortkomingen waren in de organisatie waardoor de fraude jarenlang ongemerkt bleef. Pels Rijcken is ook het kantoor van de landsadvocaat, die de belangen van de Staat behartigt in rechtszaken.