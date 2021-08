Waarschuwing: wees voorzichtig bij zwemmen in zee

De gemeente Den Haag waarschuwt mensen die met het mooie weer in zee gaan zwemmen om dat voorzichtig te doen. „Bereid je goed voor en maak er een veilige stranddag van. Afkoelen en zwemmen in zee is heerlijk, maar ook met mooi weer is de zee niet zonder gevaren. Kijk naar de strandvlaggen en volg de aanwijzingen van de lifeguards op”, meldt de gemeente op Twitter. Het wordt deze donderdag volop zomerweer, met veel zon en een middagtemperatuur die oploopt naar 27 graden.