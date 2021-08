Een containerterminal in de Chinese haven van Ningbo Zhoushan, een van de grootste havens ter wereld, verwerkt momenteel geen inkomende en uitgaande containerdiensten. Volgens een verklaring van de haven iets ten zuiden van Shanghai gaat het om een systeemstoring. Naar verluidt is het personeel van de terminal in quarantaine na een positieve test van een medewerker.