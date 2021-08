Een automobilist die was bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden, hoeft de boete van 240 euro niet te betalen. De automobilist heeft in hoger beroep betoogd dat de telefoon tijdens een rit door Drachten op schoot lag. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelt dat de automobilist de boete niet hoeft te betalen.