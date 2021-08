Bayer komt wederom niet onder grote Roundup-compensatie uit

De Duitse chemiereus Bayer is er opnieuw niet in geslaagd om onder een miljoenencompensatie uit te komen in een rechtszaak over onkruidverdelger Roundup. Rechters van een beroepshof in Californië hielden een eerder vonnis in stand uit een zaak die stamt uit 2019. Daardoor moet Bayer bijna 87 miljoen dollar betalen aan een echtpaar dat zei ziek te zijn geworden door het middel. Het is het derde beroep op rij dat Bayer verliest in rechtszaken over het middel.