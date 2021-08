De Verenigde Staten schorten opnieuw terugbetaling van via de federale overheid afgesloten studieleningen op, zei het ministerie van Onderwijs vrijdag. Het is de vierde keer sinds het uitbreken van de pandemie in maart 2020 dat het ministerie schuldenaren ademruimte geeft. De opschorting geldt tot 31 januari 2022. Het ministerie zei dat dit de laatste verlenging zal zijn die leners wordt aangeboden.