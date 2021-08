In het Gelderse Breedenbroek heeft een voorbijganger vrijdag een lichaam gevonden langs het Beggelderpad. Het slachtoffer is waarschijnlijk een man van buitenlandse komaf en hij woonde naar verwachting van de politie ook niet in de omgeving van Breedenbroek. De oorzaak van het overlijden is nog onbekend, maar de politie zegt rekening te houden met een misdrijf.