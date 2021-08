De twee Nederlandse helikopters die gaan helpen bij de bestrijding van de bosbranden in Albanië zijn donderdagochtend rond 10.45 uur vertrokken, meldt het ministerie van Defensie. De helikopters zullen eerst een tussenstop maken in Zuid-Frankrijk, voordat ze naar het Balkanland doorvliegen. In Albanië woeden momenteel grote bosbranden, net als in andere delen van Zuid-Europa. Het gaat om de zwaarste bosbranden in jaren.