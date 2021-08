De Sionskerk aan de Putterweg in Wapenveld is verkocht aan HSE Ontwikkeling te Zaandam. In het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt komt na een flinke verbouwing een complex met twaalf appartementen. Van de twaalf appartementen zullen er acht bestemd zijn voor sociale woningbouw. Dat meldde dagblad De Stentor in juli.