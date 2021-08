Uitlevering Amerikaanse verdachten moord Bergen mogelijk dit jaar

Op zijn vroegst eind oktober wordt meer duidelijk over de uitlevering van drie Amerikaanse verdachten van een huurmoord in november 2019 in het Limburgse Bergen. De drie zouden dan mogelijk eind dit jaar kunnen worden uitgeleverd, liet het Openbaar Ministerie woensdag voor de rechtbank in Roermond weten tijdens een voorbereidende zitting. Tot nog toe is slechts een van hen voor de rechter in de VS verschenen om over de uitlevering te praten. De andere twee nog niet.