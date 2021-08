Er zijn geen explosieven gevonden in een verdacht pakketje dat dinsdagavond bij de ambassade van Saudi-Arabië aan de Koninginnegracht in Den Haag werd aangetroffen, meldt de politie even na middernacht in de nacht van dinsdag op woensdag. Rond 21.15 uur werd een onbeheerde tas aangetroffen, zei een woordvoerder van de politie eerder.