Een jongen van 12 jaar is maandagmiddag lichtgewond geraakt, nadat hij door een leeftijdsgenootje per ongeluk was beschoten met een luchtbuks. De twee vriendjes waren buiten op de Kanaalweg in Capelle aan den IJssel aan het spelen met de luchtbuks, toen het wapen afging. De buks was eigendom van de vader van een van de twee tieners.