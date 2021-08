Zo’n 10 procent van alle kleine plastic flesjes waar tegenwoordig statiegeld op zit, wordt naar verwachting weggegooid. Dat geld is de consument kwijt, maar het is niet weg. Het wordt gebruikt om het hele systeem van inzameling te betalen. Dat kost volgens Statiegeld Nederland 64 miljoen euro per jaar, meldde de nieuwssite nu.nl maandag.