De schrik slaat je om het hart, als je die auto’s ziet drijven door de straten van de Chinese stad Zhengzhou. Nog erger moet het zijn om in de metro te staan en te zien hoe de coupé langzaam volloopt. Volgens het plaatselijke meteorologische instituut is er in drie dagen tijd in totaal 617 millimeter regen gevallen. Dat is haast evenveel als wat er anders in een jaar valt in die regio: 640 millimeter.