De gemeente Utrecht heeft besloten de flatwoning aan de Alexander de Grotelaan, waar maandag een ontploffing was, per direct drie maanden te sluiten. De politie vermoedt dat de explosie een gerichte actie was tegen de bewoner en vreest een nieuwe aanslag waardoor andere flatbewoners mogelijk gevaar lopen, schrijft locoburgemeester Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad.