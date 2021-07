De Europese beurzen zijn vrijdag met minnen de week uit gegaan. Handelaren pakten hun winst na de stijging eerder deze week. Ook de Amsterdamse AEX-index leverde in ten opzichte van de recordstand van een dag eerder, maar bleef wel boven de 750 punten. Op het Damrak eindigde Air France-KLM stevig in de min nadat het luchtvaartconcern een kwartaalverlies had bekendgemaakt.