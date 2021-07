Vakantiegangers moeten rekenen op lange files op Duitse A1 en A61

De ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, waarschuwt vakantiegangers dat de veelgebruikte snelwegen A1 en A61 in Duitsland deels onbegaanbaar zijn door de schade die het hoogwater deze maand heeft aangericht. Er zijn omleidingsroutes van tientallen kilometers lang, maar bestuurders moeten overal rekening houden met lange files. Omrijden over regionale en lokale wegen in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts heeft volgens de autoclub geen zin, want daar gelden helemaal veel afzettingen om herstelwerkzaamheden de ruimte te geven.