Vonnis in onderzoek internationale wapenhandel Oosterwolde

De rechtbank in Leeuwarden doet donderdag uitspraak in het onderzoek Ultegra, dat is gericht op internationale wapenhandel. Een groep van veertien verdachten zou, onder aanvoering van hoofdverdachte Hendrik van der H. (35), wapens en munitie uit Oost-Europa hebben gehaald om deze vervolgens in Nederland en België te verkopen. De veronderstelde bende opereerde vanuit een kringloopwinkel in het Friese Oosterwolde. Tegen Van der H. heeft het Openbaar Ministerie tien jaar cel geëist.