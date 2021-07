Sommige ouders gaan ver om een hoger schooladvies voor hun kind te krijgen. Een vrouw uit Arnhem stapte naar de rechter om een havo-advies af te dwingen voor haar dochter, die van de basisschool een vmbo-advies had gekregen. De moeder vond dat de basisschool zich te weinig had ingespannen om haar dochter naar een hoger niveau te brengen. De rechtbank in de Gelderse hoofdstad ging daar niet in mee en wees de eis af.