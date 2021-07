De opslagtanks van tankopslagbedrijf Vopak waren in het tweede kwartaal iets minder gevuld dan in de eerste drie maanden van dit jaar. De tanks zaten in doorsnee voor 88 procent vol, tegen 89 procent in het eerste kwartaal. In de tanks wordt vooral olie opgeslagen maar ook gassen, biobrandstoffen en chemicaliën.