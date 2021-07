Federal Reserve komt met besluit over monetair beleid

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, komt woensdag na een tweedaagse vergadering met zijn besluit over het monetair beleid. Naar verwachting handhaaft de Fed zijn huidige opkoopprogramma’s van obligaties en de renteniveaus om de economie te blijven stimuleren. De aandacht op de financiële markten zal vooral uitgaan naar de toelichting van voorzitter Jerome Powell en opmerkingen over het toekomstige beleid van de centrale bank en de hoge inflatie in de Verenigde Staten.