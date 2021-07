Overzicht kosten coronatests in Europese vakantielanden

Veel Nederlandse vakantiegangers moeten deze zomer in het buitenland een coronatest ondergaan, nu de regering vanaf 8 augustus een coronabewijs vraagt van iedereen die terugkomt uit een EU-land met een geel reisadvies. Dit kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn en voor reizigers uit Spanje, Andorra, Cyprus en Portugal gelden de nieuwe regels al. Een overzicht van wat het testen op Covid-19 kost in vier populaire vakantielanden.