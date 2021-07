De Tunesische president Kais Saied trekt de macht naar zich toe door ook een samenscholingsverbod en een avondklok van 19.00 uur tot 06.00 uur af te kondigen om onrust in het land vanwege een politieke strijd in te dammen. Een drietal mensen bijeen is nu het maximum op openbare plekken en wegen. Het uitgaansverbod in de avond en nacht gaat per direct in en duurt volgens de regering tot 27 augustus.