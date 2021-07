Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal nog een aantal dagen stijgen. „Zeker tot volgende week”, verwacht demissionair premier Mark Rutte. „Dan is de verwachting dat het ook in de ziekenhuizen een niveau zal bereiken waarop het niet verder stijgt”, zegt de minister-president na een corona-overleg. De verwachting is dat de ziekenhuiscijfers zoals gebruikelijk eenzelfde trend laten zien als de besmettingscijfers.