Drinkwater voldeed vorig jaar 601 keer niet aan de normen

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn dit uitzonderingen. De drinkwaterbedrijven voerden vorig jaar bijna 566.000 metingen uit, en bij ongeveer 0,11 procent daarvan was er iets mis. De inspectie zegt dat de kwaliteit van waterbronnen onder druk staat door klimaatverandering en door het lozen van stoffen als bestrijdingsmiddelen, PFAS en microplastics. Dat vrijwel alle metingen in orde waren, is in de ogen van de ILT dan ook een opmerkelijke prestatie.

Na één meting vorig jaar kregen veel mensen het advies hun drinkwater te koken voordat ze het konden drinken. Dat gebeurde in Assen en Rolde. Ongeveer 30.000 huishoudens moesten het water toen drie minuten koken voor consumptie.

De cijfers van de ILT gaan over vorig jaar. In 2024 zijn er tot nu toe vijf grote kookadviezen geweest: in en rond Dinxperlo en bij Ellecom in mei, in de buurt van Schijndel in augustus en bij Apeldoorn en bij Venray in oktober. Volgens de ILT is er geen verband tussen de vervuilingen.

Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat stuurde het rapport vrijdag naar de Tweede Kamer.