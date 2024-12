Dringend verzoek COA aan gemeenten voor ‘extra inspanning’

Daar mogen van de rechter maximaal 2000 mensen verblijven. De afgelopen periode is het gelukt om (ruim) onder dat aantal te blijven. Dat kwam grotendeels doordat een paar grote opvanglocaties zijn geopend. Maar sinds deze week komt het aantal asielzoekers in Ter Apel weer boven de 1900 uit.

Het COA zegt dat het risico groot is dat er op korte termijn weer meer dan 2000 mensen verblijven door „de voorgenomen sluiting van een groot aantal opvanglocaties in de rest van het land”. Het COA wil dat voorkomen. Niet alleen omdat de organisatie dan per dag een boete van 50.000 euro moet betalen, maar naar eigen zeggen „vooral vanwege de leefbaarheid op de locatie voor onze bewoners en voor de omwonenden in Ter Apel”.

In de asielzoekerscentra zitten ook nog veel statushouders. Dat zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Gemeenten moeten voor hen onderdak vinden, maar mede door de krapte op de woningmarkt lukt dat onvoldoende.

Het COA zegt dat het langer openhouden van noodlocaties en het sneller huisvesten van statushouders „zeer helpt” de druk op de asielopvang te verlichten. „Op middellange termijn is het essentieel om met de gemeenten zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de mogelijke nieuwe locaties die in het kader van de spreidingswet bij het ministerie van Asiel en Migratie zijn aangemeld.”