Spoorwegovergang in Horst aan de Maas dicht voor auto’s

Een spoorwegovergang in de gemeente Horst aan de Maas (Limburg) is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft ProRail besloten in overleg met de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas. Het gaat om de overweg in de Sint Jansweg bij Grubbenvorst. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel gebruikmaken van de spoorwegovergang. Zij kunnen tussen de betonnen ‘legoblokken’ door die de overgang voor auto’s en vrachtwagens vanaf nu permanent blokkeren.