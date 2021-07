Veel wandelaars die de afgelopen week ergens een Alternatieve Vierdaagse hebben gelopen, willen vrijdag toch hun laatste kilometers afleggen over de Via Gladiola, de Nijmeegse Sint Annastraat. Over deze 6 kilometer lange straat tussen Malden en Nijmegen heeft gewoonlijk de feestelijke intocht van de Vierdaagse plaats. De Vierdaagse is deze zomer voor de tweede keer afgelast wegens het coronavirus.