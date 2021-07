In de regio Zuid begint vrijdag de schoolvakantie. Het kan daardoor vrijdagmiddag op de wegen drukker zijn dan anders, aldus de ANWB. De ANWB houdt vrijdag rekening met een totaal van zo’n 500 kilometer file in Nederland. Vooral in het midden, oosten en zuiden van het land is er flink wat oponthoud, onder meer door werkzaamheden.