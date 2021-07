GGD-sites test- en prikafspraken weer onbereikbaar door aanval

Mensen die zich willen laten testen op het coronavirus of die zich ertegen willen laten vaccineren, kunnen ook woensdag heel moeilijk een afspraak maken. Door een ddos-aanval op een leverancier ligt vrijwel het hele afsprakensysteem plat, het lukt mensen niet om met hun DigiD-gegevens in te loggen. Dat bevestigt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland na een bericht van de NOS. Af en toe lukt het iemand om via de website toch een afspraak te maken, maar de meeste mensen komen er niet doorheen.