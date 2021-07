De Amerikaanse metropool New York scherpt de coronaregels aan voor medewerkers van openbare ziekenhuizen. Ze moeten zich laten vaccineren of wekelijks een coronatest ondergaan, bericht The New York Times. Het gaat om ruim 42.000 ziekenhuismedewerkers en een deel van het personeel van de afdeling Volksgezondheid van de gemeente.