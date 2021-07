Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het vaccinatietempo afneemt, gaan enkele grote vaccinatielocaties binnenkort weer dicht. In de Expo in Houten worden op 4 augustus de laatste prikken gezet. Eind augustus sluiten ook de locaties in de Jaarbeurs in Utrecht en de Rijtuigenloods in Amersfoort, meldt de GGD.