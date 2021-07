Onderling wantrouwen en machtsmisbruik door de kerkleiding lijken de belangrijkste oorzaken te zijn van het plotselinge vertrek van Jason C. Meyer als predikant van de gemeente waar de bekende John Piper jarenlang de leiding had. „De sfeer is om te snijden”, zegt Bryan Pickering, een van de predikanten die kort geleden eveneens vertrok.