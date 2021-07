De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten gesloten. Daarmee liet Wall Street sterk herstel zien van de stevige koersverliezen een dag eerder door zorgen bij beleggers over de opmars van de Delta-variant en het economisch herstel van de coronacrisis. Koopjesjagers sloegen nu hun slag, onder meer in de oliesector en bij de reis- en toerismebedrijven.