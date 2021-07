Gelderse dorpen Alem en Bern langs Maas blijven toch bereikbaar

De Gelderse dorpen Alem en Bern bij Zaltbommel blijven ondanks de hoogwaterpiek in de Maas toch via de weg bereikbaar. Vrijdag dacht waterschap Rivierenland nog dat de dorpen omspoeld zouden worden door het Maaswater, maar de verwachting over de stand van hoogwater is iets naar beneden bijgesteld. Ook de Kromme Nolkering bij Wijk en Aalburg blijft voorlopig open. De kering is na het hoogwater in 1995 gebouwd en nog nooit gesloten.