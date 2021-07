De douane en internationale opsporingsinstanties hebben in de maanden januari tot en met juni 50.956 kilo cocaïne met Nederland als bestemming onderschept. Hiervan hebben Nederlandse douaniers in de zeehavens en op de luchthavens ruim 22.400 kilo cocaïne in beslag genomen. Buitenlandse douanediensten namen ruim 28.000 kilo cocaïne in beslag die onderweg was naar Nederland.