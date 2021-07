In meerdere steden in Frankrijk zijn mensen op de nationale feestdag Quatorze Juillet de straat opgegaan om te demonstreren tegen de coronapas. In Parijs zette de politie bij Place de Clichy in het noordwesten van de stad traangas in, melden Franse media. Ordetroepen probeerden de honderden betogers uiteen te drijven. Ook in onder meer Avignon in het zuiden van het land werd gedemonstreerd.