De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een 43-jarige voormalige geitenhouder uit het Limburgse dorp Ransdaal vrijgesproken. Hij zou in maart 2009 hebben verzwegen dat op zijn boerderij met duizend geiten Q-koorts was uitgebroken en in die tijd een klas met kinderen hebben toegelaten. Maar de rechtbank vond voor deze bewering door een oud-medewerker geen bewijs.